Maricarmen Alva: imagen revela presión contra Francis Paredes para que vote a favor de la bicameralidad

En unas reveladores imágenes, se observa cómo Maricarmen Alva (Acción Popular) ejerce presión hacia la congresista Francis Paredes (Perú Libre) para convencer a la parlamentaria de votar a favor de la bicameralidad. Finalmente, la presión no resultó favorable, ya que la congresista Paredes no modificó su voto, manteniéndose en contra de la propuesta legislativa.

Congreso apueba el retorno a Bicameralidad pero debe ratificarse en referéndum

Con 86 votos a favor, 35 en contra y 3 abstenciones, el Congreso aprobó la moción para retornar a la bicameralidad. Sin embargo, al no haber superado los dos tercios del total de congresistas, la reforma debe ratificarse a través de referéndum.

Con 82 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó la reconsideración de la votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley que proponen la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República.



El proyecto de bicameralidad fue planteado inicialmente en julio del 2022 y alcanzó solo 71 votos a favor. Ante ello, el congresista Víctor Flores pidió una reconsideración pospuesta hasta este jueves, casi 11 meses después.

Maricarmen Alva: “Yo no maltrato a nadie, yo abrazo a la gente”

La congresista habló sobre las imágenes publicadas, en la cual se observa la cuestionable manera de convencer a sus compañeros. Así se refirió la congresista a las cámaras:

“Yo cuando converso, yo abrazo a la gente, yo no maltrato a nadie […] las mujeres hablamos así, venimos, nos abrazamos, le he dicho vota, vota […] yo soy una mujer de gestos, es mi forma de hablar, ella estaba a punto de votar, no es presión, todos hemos ido a distintos congresistas. Yo no falto el respeto a nadie.”