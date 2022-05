Maricarmen Alva cuestiona sesiones descentralizadas: Sirven para hablar de la Constituyente

La máxima representante del Poder Legislativo, María del Carmen Alva, cuestionó los Consejos de Ministros Descentralizado celebrados en diversas provincias del país, debido a que estos no cumplirían con sus objetivos y solo servirían para extender la propaganda política del Gobierno.

“Me he reunido hasta con 10 alcaldes y todos, incluyendo el gobernador regional, me han comentado cómo ha sido la sesión descentralizada en Huancavelica. Me dicen lo que ya me habían dicho los congresistas de la región: no entran los dirigentes, entra su portátil, llevan a la gente que ellos quieren y no hay acuerdos ni compromisos, por eso no hay actas”, puntualizó.

“No hay actas porque no hay compromisos y solamente el Gabinete, principalmente el primer ministro, se encarga de hablar sobre la Asamblea Constituyente y hablar mal del Congreso. La realidad es que estas sesiones sirven para hablar mal del Congreso, para hablar de la Asamblea Constituyente y lamentablemente la gente se siente muy defraudada y molesta”, señaló Alva Prieto en diálogo con RPP.

Al respecto, el jefe de la PCM, Aníbal Torres, visitó este martes la región Huánuco y respondió a quienes critican estas reuniones del Ejecutivo. “Es transparente, aquí digo ¿dónde está la portátil? A la cual mencionan en Lima que nosotros venimos aquí con nuestras portátiles, ¿dónde está el ómnibus de la portátil?, ¿quién ha recibido un táper para que pueda asistir a esta reunión?”, apuntó.