Maricarmen Alva critica la operatividad de la alarma del MTC: “Lamentable que no haya ocurrido”

Un fuerte movimiento sísmico sacudió Lima esta tarde y tuvo como zona del epicentro a la localidad de Chilca, en Cañete. No obstante, tras este evento y en plena sesión de interpelación en el Congreso, los parlamentarios, ministros y personal administrativo tuvieron que abandonar las instalaciones de dicha sede.

Al respecto, la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, fue abordada por la prensa y consultada por el sismo que asustó a más de uno, por la que acciopopulista atinó a preguntarse qué pasó con la alarma del MTC.

“Ojalá que todos hayan salido y estén a buen recaudo. Esperemos que no haya daños materiales. Lo que si nos preguntamos aquí entre los congresistas y el personal, por qué no ha sonado la alarma del MTC, creo que hay una falla ahí. Deben de revisar, la idea es que haya una alerta. Lamentable que no haya ocurrido”, sentenció Alva.

Recordemos que el pasado 11 de mayo, miles de peruanos fueron sorprendidos por un fuerte sonido proveniente de sus celulares que respondió a la prueba del Sistema de Alerta Temprana ante Sismos y Desastres Sismate.