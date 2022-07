María del Carmen respalda al Congreso tras decisión sobre asamblea de la OEA en Lima

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, respaldó la postura que tomó la representación nacional, luego que en la víspera se decidiera rechazar la realización de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima debido a la implementación de “baños neutros”.

“No es que no se vaya a realizar la asamblea de la OEA. Lo único que tienen que hacer es modificar ese artículo. Aquí cuentan los votos. Se ha debatido y si los congresistas han considerado que eso no debe pasar, lo que tienen que hacer es una modificación”, señaló ante la prensa.

“Acá no tengo baños neutros (Parlamento), no conozco. No quiere entrar en ese debate porque además yo no estoy en esas comisiones. Sin embargo, lo único que dijeron (los congresistas) es que esto acarreaba gastos para el Estado y que no era necesario hacer estos baños”, añadió.

Ministro pide reconsiderar voto para efectuar asamblea de OEA

Por su parte, el canciller César Landa se dirigió al Legislativo para pedirles que reconsideren la votación efectuada, donde rechazaron el acuerdo suscrito con la Organización de Estados Americanos (OEA) para la realización de las 52° Asamblea General en Lima.

“Invoco al Congreso a reconsiderar el voto de ayer, que impide realizar la Asamblea General de la OEA en Lima. Esto perjudica gravemente la imagen internacional del Perú. Son facilidades únicamente para esta Asamblea, sin generar obligaciones internacionales a futuro”, escribió el canciller mediante su cuenta de Twitter.