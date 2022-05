María del Carmen Alva recrimina a la prensa tras su arribo al Legislativo: “¡No informen mal!”

Desde tempranas horas del día, representantes de los gremios periodísticos llegaron a la sede del Parlamento Nacional para exigir el retorno de la prensa al Hemiciclo. Durante esta manifestación, María del Carmen Alva hizo su arribo al Congreso y se enfrentó a los medios.

“¡Por si acaso, recién estoy llegando, así que no informen mal!”, recriminó la acciopulista a su ingreso a la sede del Legislativo. Esto, luego de que se confundiera su movilidad con la de la vicepresidenta, Lady Camones.

Esta fue la reacción de la presidenta del @congresoperu María del Carmen Alva al pedido de los periodistas para ingresar a los ambientes del parlamento. pic.twitter.com/sHF29zuQIW — luis morocho alvia (@luismorocho) May 12, 2022

Por otro parte, señaló que la Junta de Portavoces evaluará y se pronunciará sobre el reclamo de los medios de comunicación para que se permita el ingreso de estos a las instalaciones de dicho poder del Estado.

“Yo ya les he dicho, he anunciado el 3 de mayo que se está acondicionando la sala. Va a haber una Junta de Portavoces para ver ese tema porque sí he recibido muchas opiniones sobre ese tema”, puntualizó Alva Prieto.