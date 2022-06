María del Carmen Alva normaliza las censuras e interpelaciones a los miembros del gabinete

La presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, en la sesión plenaria de este jueves, consideró como “normal” que se haya interpelado a menos de diez ministros y censurado a tres de ellos durante la actual gestión del presidente Pedro Castillo.

“Hemos tenido tres censuras, interpelaciones no llegan ni a diez. Deben haber sido seis, siete máximos, que es lo normal en cualquier Congreso de todos los que han pasado. Aquí no hay ni más interpelaciones ni más censuras”, manifestó la acciopopulista.

En otro momento, Alva Prieto tuvo un cruce de palabras con el legislador Guillermo Bermejo, de Perú Democrático, quien cuestionó la labor del Legislativo debido a la baja aprobación que cuenta este poder del Estado en las encuestas.

“Nos pasamos en histrionismos y actuaciones, en insultos, en diatribas y blindando a personas que no merecen ser blindadas. Por eso la imagen del Congreso está tan deteriorada”, expresó Bermejo Rojas.

“El Congreso sí está trabajando y usted es congresista y tiene que saber y defender a su institución. Sí, estamos trabajando los proyectos de ley de la agenda común, no somos nosotros los que no estamos trabajando, el problema no está aquí. Defiendan su institución”, señaló en respuesta Alva.