María del Carmen Alva le responde a Pedro Castillo: “Los únicos ociosos son los del Ejecutivo”

María del Carmen Alva decidió responder al presidente Pedro Castillo, luego de que el dignatario asegurara que únicamente los ociosos se morirán de hambre ante una probable crisis alimentaria. La acciopopulista condeno estas declaraciones y aseguró que es el Gobierno quien no trabaja por los más necesitados.

“El pueblo peruano no es ocioso, presidente y ministros. Acá los únicos que son ociosos son el Ejecutivo que no hace nada por el pueblo, que cambia de ministros todos los meses, que no trabajan nada y que lo único que hacen es recorrer el país haciendo sesiones descentralizadas, gastando plata que no llega a ningún compromiso”, declaró Alva Prieto.

Por otro lado, una última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada por el diario La República, reveló que la titular del Parlamento sigue gozando de la desaprobación ciudadana con un 77 %.

Respecto a este poder del Estado, un 87 % rechaza la gestión actual del Congreso de la República, mientras que solo un 10 % aprueba el trabajo de la representación nacional. Esto quiere decir que uno de cada diez peruanos lo respaldan.