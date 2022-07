María del Carmen Alva: “Hay zánganos de día que no hacen nada hasta el día de hoy”

La presidenta del Parlamento Nacional, María del Carmen Alva, condenó las declaraciones brindadas por el mandatario Pedro Castillo del último sábado, quien señaló que “ha llegado el momento de quitarle la mamadera a esos zánganos políticos tradicionales”. Tras ello, no dudó en responder de la misma forma tales aseveraciones.

“Hay zánganos de día que no hacen nada hasta el día de hoy. Vamos a cumplir un año y este Ejecutivo no ha hecho nada. Está paralizado. Rechazo totalmente ese tipo de declaraciones porque el Congreso, primera vez que no ha hecho receso, que trabaja mañana, tarde y noche”, expresó Alva Prieto a la prensa.

En tal sentido, la acciopopulista defendió la labor de la representación nacional, asegurando que en distintas ocasiones se amanecieron debatiendo importantes proyectos para el país. No obstante, criticó las sesiones descentralizadas afirmando que solo se dedican a viajar con plata del Estado y a desprestigiar al Poder Legislativo.

“No porque sea el presidente puede hacer lo que le dé la gana y actuar de esa manera. La verdad, qué lamentable que a un año que va a cumplir, que vemos que no hay resultados y solo vemos casos de corrupción. Qué pena que se dedique solamente a atacar al Congreso”, exclamó.