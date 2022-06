María del Carmen Alva denuncia que recibe amenazas para que renuncie al Parlamento

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, reveló este miércoles que viene siendo víctima de amenazas mediante mensajes de WhatsApp, los cuales han sido enviados al celular de una de sus hijas.

Previo al inicio de la sesión plenaria, la acciopopulista señaló que le han solicitado su renuncia a la presidencia del Parlamento. No obstante, aseguró estos amedrentamientos son constantes y serían a consecuencia de la difusión de las conversaciones telefónicas que mantuvo en su ámbito privado.

“Lamento comunicarles que el día de hoy he recibido una cobarde amenaza mediante la aplicación de WhatsApp a un celular que usa una de mis hijas, que proviene de un número con código de otro país, quiero denunciar esto hecho y comunicarlo a la representación nacional y la prensa. No podemos permitir que esto tenga espacio”, declaró Alva Prieto.

“En los últimos días, he sido víctima de audios manipulados y ya venía recibiendo amenazas sobre su difusión, amenazas que no solo llegaban desde fuera del poder legislativo sino también registradas desde dentro del Congreso. Ahora ya no son audios manipulados, es una amenaza que pide mi renuncia, mencionado el lugar donde resido”, agregó.

Cabe señalar que posteriormente a esta denuncia pública, miembros de la Policía Nacional arribaron a la sede del Palacio Legislativo para realizar las indagaciones del caso y tomar el testimonio de la titular de la Mesa Directiva.