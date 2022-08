María del Carmen Alva cataloga de “felupidinis” a posibles reemplazos de Aníbal Torres

María del Carmen Alva, congresista por Acción Popular, se refirió respecto a la tempestiva renuncia de Aníbal Torres a la Presidencia del Consejo de Ministros y catalogó de “felupidinis” a quienes están voceados para asumir dicho cargo.

“¿Quién podría ser el nuevo primer ministro? Los felpudinis, los que me han nombrado, son los que lo defienden y defienden lo indefendible”, expresó ante los medios, desde el Palacio Legislativo, luego de que se barajara a Alejandro Salas, Félix Chero o Betssy Chávez como posibilidad.

En otro momento, la acciopopulista consideró que el nuevo titular de la PCM debería ser una persona ajena al Gobierno, pero concertador. Asimismo, instó al mandatario Pedro Castillo a contagiarse de la de la decisión tomada por Torres Vásquez y renunciar a la Presidencia de la República de una vez. “Ojalá que siga su ejemplo”, apuntó.

“Debería ser una persona que no estuviera ahora en el Gabinete. Tal vez más concertador, más independiente. Yo creo que eso es lo que debería hacer por el bien de él. No tener una persona que le diga ‘chi cheñol’ y que no pasa nada acá y que todo está perfecto”, manifestó Alva Prieto.