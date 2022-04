María del Carmen Alva asegura que propuesta de referéndum es “una distracción” para cerrar el Congreso

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tras su visita a la comisaría de San Martín de Porres, brindó unas declaraciones a la prensa en relación con la propuesta del Ejecutivo para llevar a cabo una consulta popular sobre una Asamblea Constituyente.

Para la acciopopulista, la iniciativa del Gobierno es “una distracción” ante la ciudadanía para disolver el Parlamento Nacional. No obstante, mencionó que quienes intenten impulsarlo podrían ser denunciados constitucionalmente.

“Aquí nadie es ingenuo, sabemos bien lo que quiere, desde el primer día se sabía que el objetivo era cerrar el Congreso. (…) El discurso ha estado ahí siempre, le digo a la población, no se dejen engañar, este Ejecutivo siempre ha querido cerrar el Congreso”, aseveró.

Por otro lado, Alva Prieto señaló que si se ha otorgado el voto de confianza a todos los gabinetes es porque de lo contrario “ya no existiría Legislativo”, habría desaparecido en septiembre u octubre con el uso de la cuestión de confianza. Añadió que la gestión del mandatario Pedro Castillo busca responsabilizar del desgobierno a esta institución para justificar su cierre.

“Nos están echando a nosotros la culpa de su incapacidad. El discurso de ellos es que no pueden trabajar porque nosotros no los dejamos. De todas las ineptitudes nos echan la culpa, pero el pueblo peruano no es tonto ni ingenuo y se da cuenta y sabe que este señor (Pedro Castillo) no está preparado para gobernar. No es culpa nuestra, los ministros no idóneos”, concluyó.