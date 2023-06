Magaly Ruiz: “Ser funcionaria pública no me coloca como ciudadana de segunda clase”

Un nuevo blindaje se produjo en el Congreso de la República. La Comisión de Ética Parlamentaria desistió en aprobar la suspensión por 120 días a Magaly Ruiz por el presunto recorte de sueldos. Durante su exposición, la legisladora estuvo a la defensiva de la presidenta Karol Paredes, quien le solicitaba que culmine con sus alegatos.

“No me están dando el tiempo, pero, bueno, ser funcionaria pública no me coloca como ciudadana de segunda clase“, dijo. Esta declaración trajo la reacción de los integrantes de la comisión.

Los congresistas de Perú Libre y Alianza para el Progreso (APP) le dieron un respiro a Ruiz Rodríguez hasta la próxima sesión. Varios de sus colegas alegaron que se requiere de pruebas contundentes que involucre directamente a la investigada.

Siete congresistas se abstuvieron a votar a favor o en contra del Informe Final que recomienda el cese temporal pese a las denuncias de Punto Final. Cuatro congresistas votaron a favor y otros cuatro acordaron en votar en contra. Esto permitió que la decisión de suspender a la parlamentaria se analice en la próxima sesión de dicha comisión.

El blindaje

María Agüero, Waldemar Cerrón y Flavio Cruz, de las filas de Perú Libre (PL), Javier Padilla (de Renovación Popular), Hitler Saavedra (de Somos Perú), Elías Varas (de Perú Bicentenario) y el congresista no agrupado, Óscar Zea, se abstuvieron de votar a favor del Informe Final sobre Magaly Ruiz.

Votaron en contra: Luis Aragón (de Acción Popular), Kelly Portalatino (de Perú Libre), Nelcy Heidinger y Cheryl Trigozo, de APP. Lo llamativo fue el cambio de último momento el voto de Aragón Carreño, quien inicialmente abstuvo a votar a favor o en contra del informe.

Quienes votaron a favor de la suspensión fueron los parlamentarios Karol Paredes, de Acción Popular, Diego Bazán, de Avanza País-Partido de Integración Social. Hicieron lo mismo Juan Lizarzaburu, de Fuerza Popular, y Ruth Luque de Cambio Democrátivo-Juntos por el Perú. Llamó la atención la ausencia de dos congresistas de las filas de Fuerza Popular, Arturo Alegría y Rosángela Barbarán.

La defensa de Magaly Ruiz

Magaly Ruiz Rodríguez se defendió de las acusaciones leyendo un guión preparado con anterioridad. Durante su discurso se le escuchó decir frases que se confabula, de alguna manera, con la decisión de la Comisión.

“Todo lo que se impute tiene que ser probado”, dijo la congresista. Esta frase refleja un aparente acompañamiento de las versiones de algunos congresistas que alegaron la falta de pruebas que involucre directamente a la investigada.