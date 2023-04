Madre de Katherine Gómez exige cadena perpetua para feminicida: “No lo quiero ver libre”

Tras la noticia de la captura del feminicida Sergio Tarache Parra, Cinthya Machare, madre de Katherine Gómez, exigió una condena de cadena perpetua para el asesino de su hija. No obstante, además pidió investigar a las personas que ayudaron a este sujeto a huir del país.

“La vida de mi hija me la arrebataron. Quiero que cumpla la prisión preventiva, que no la expandan y cuando la misma termina le den cadena perpetua. Quiero que las autoridades me cumplan, yo no quiero ver libre a ese sujeto”, apuntó Cinthya Machare ante las cámaras de Latina Noticias.

“En Venezuela dijeron que había agredido a otras dos parejas, y una de ellas intentó quemarla. Luego la madre se lo llevó a Colombia porque él estaba metido en ese problema. Posteriormente, su madre lo trajo a Perú para que cambiara”, agregó.

MININTER CONFIRMA QUE SERGIO TARACHE SERÁ TRAÍDO AL PERÚ EN CUESTIÓN DE HORAS

La tarde del último martes 11 de abril, la Policía colombiana anunciaba la captura de Sergio Tarache Parra, feminicida que roció gasolina y prendió fuego a Katherine Gómez en la Plaza Dos de Mayo, el pasado sábado 18 de marzo. Producto de ello, la joven de 18 años falleció luego de seis días de ocurrido el ataque.

Por su parte, el Ministerio del Interior, a través de sus redes sociales, informó que el asesino será traído al Perú en cuestión de horas para ser juzgado por la justicia peruana. Como se recuerda, por su paradero se ofrecía S/ 50 mil soles.