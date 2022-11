Luis ‘Cuto’ Guadalupe tras ser víctima de extorsión: “Hay que denunciar, no hay que tener miedo”

“La fe es lo más lindo de la vida”, es la frase más representativa del carismático exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe’, quien en los últimos días juega uno de los partidos más difíciles que le ha tocado enfrentar. Y es que la conocida organización criminal ‘Tren de Aragua’ lo ha sumado a su lista de víctimas.

El también exjurado del programa Perú Tiene Talento denunció que viene siendo extorsionado por estos delincuentes extranjeros, los cuales le han exigido el pago de S/ 5.000 para no atender con su vida y la de sus familiares. Pese a lo expuesto, hizo un llamado a los emprendedores a denunciar estos casos y no quedarse callados.

“Nosotros siempre hemos demostrado que somos una familia que nos ha costado salir adelante y no vamos a permitir que vengan personas de mal vivir, que están acostumbrados a vivir a costas de otros, y nos impongan chantajes. Hemos puesto la denuncia y vamos a trabajar con la normalidad de siempre”, relató.

“Ahora me toca recurrir a la Policía Nacional y ellos me han dado la tranquilidad del caso. Quiero decirles a todas las personas que pasan una situación como esta que hay que denunciar, no hay que tener miedo, hay que seguir adelante. A nosotros nadie nos ha regalado nada”, exclamó ante las cámaras de Latina Noticias.

EL ‘TREN DE ARAGUA’

Esta organización criminal surgió en el norte de Venezuela y es liderada desde la prisión de Tocorón por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como ‘Niño guerrero’. Actualmente, sus operaciones se han extendido por países de la región como Perú, Chile, Colombia y Bolivia.

Dicha expansión se inició en 2016 y en nuestro país son protagonistas de sonados casos policiales, principalmente en Lima Norte. Sus principales objetivos son pequeños empresarios, a quienes piden exorbitantes cantidades de dinero; pero sus actividades también incluyen la explotación sexual y trata de personas.