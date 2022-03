Los rusos en el extranjero intentan hacer llegar noticias de Ucrania a sus familiares

30 mar (Reuters) – Desde su casa en la ciudad estadounidense de Seattle, Andrey Nokhrin envió a su madre en Moscú un clip de una editora de televisión interrumpiendo un boletín de noticias estatal ruso en directo mientras sostenía un cartel y gritaba consignas de protesta contra la invasión de Ucrania.

La editora, Marina Ovsyannikova, dijo a Reuters a principios de este mes que esperaba que su protesta abriera los ojos de los rusos a la propaganda.

Pero su madre dijo que la protesta parecía falsa, como si hubiera sido montada con una pantalla verde, según Nokhrin.

Es un ejemplo de cómo los rusos-estadounidenses están enviando a sus familiares en Rusia relatos de la guerra en Ucrania producidos por medios de comunicación occidentales y de otros países que contrastan con lo que informan los medios estatales rusos. Las entrevistas de Reuters con 11 estadounidenses de origen ruso sugieren que, como en el caso de la madre de Nokhrin, el escepticismo sobre la guerra en Ucrania es profundo.

“La propaganda allí funciona muy bien”, dijo Nokhrin, un empresario informático de 37 años. “Les han dicho que es una operación de pacificación y se lo creen de verdad, sinceramente”.

La televisión estatal rusa, la principal fuente de noticias para muchos millones de rusos, sigue de cerca la línea del Kremlin de que Rusia se vio obligada a actuar en Ucrania para desmilitarizar y “desnazificar” el país, así como para defender a los rusoparlantes de lo que el Kremlin llama “genocidio”.

Rusia aprobó a principios de este mes una ley que prohíbe la “difusión pública de información deliberadamente falsa sobre el uso de las fuerzas armadas de la Federación Rusa”. Los infractores se enfrentan a penas de hasta 15 años de cárcel.

La televisión estatal rusa no respondió a una petición de comentarios de Reuters. El Kremlin declinó hacer comentarios.

Los ruso-estadounidenses entrevistados por Reuters dijeron que mantienen conversaciones con sus familiares a través de las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram, compartiendo el material que recogen de las redes sociales y los portales de noticias internacionales.

Nokhrin ha enviado a sus familiares fotos de niños ucranianos heridos, soldados rusos muertos y bloques de apartamentos y hospitales bombardeados. Envió a su madre el enlace a un agregador de noticias de medios internacionales sobre Ucrania que traduce la información al ruso. Utilizó WhatsApp para enviar a su madre un vídeo de YouTube de la emisora de noticias independiente de Rusia, TV Rain, que firmaba con “No a la guerra”.

Reuters ha visto los mensajes enviados por Nokhrin y otras personas entrevistadas para este reportaje y ha verificado las fuentes de los vídeos e imágenes que incluían. Reuters no pudo entrevistar a sus familiares en Rusia para verificar las conversaciones.

“Esta operación militar se les ha presentado (a los ciudadanos rusos) como si hubiera fascistas ucranianos que intentan esclavizar a la población rusa”, dijo Nokhrin. “Mi madre piensa que (el presidente ucraniano Volodímir) Zelenski es un monstruo malvado que quiere unirse a la OTAN, que quiere bombardear Rusia”.

“Es una locura para nosotros pensar en esto, ya que lo vemos desde el otro lado, pero cuando estás aislado en Rusia y solo ves los medios de comunicación del Gobierno realmente condiciona lo que crees”.

El Presidente ruso Vladimir Putin ha dicho en el pasado que Estados Unidos es un “imperio de la mentira” que siembra la desinformación sobre Rusia. Altos cargos rusos, como el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, afirman que los medios de comunicación occidentales han informado mal del conflicto en Ucrania y han omitido en repetidas ocasiones la persecución de los rusoparlantes en ese país.

Julia Bari, una agente de seguros afincada en Nueva York que emigró de Moscú hace 26 años, describió la reticencia de una de sus primas a la hora de entablar una tensa conversación sobre lo que estaba ocurriendo en Ucrania.

Bari dijo que se mantiene frecuentemente en contacto por WhatsApp con su prima, que vive en el suroeste de Rusia. Después de la invasión, “la llamé para decirle: ‘Dios mío, ha comenzado la guerra’, y me dio la espalda. Me dijo: ‘Mira, no sabemos nada. Esto es política’ Me callé porque mis entrañas hervían de rabia”.

Bari envió a su prima lo que pudo encontrar: fotos de niños ucranianos durmiendo en refugios antiaéreos, vídeos de edificios alcanzados por ataques de artillería, fotos de huérfanos evacuados en trenes.

“Le dije que esto era real. Esto es un asesinato”, dijo Bari. “Ella dijo que es desagradable de ver pero que no puede involucrarse en ello. Quiere actuar como si todo fuera normal”.

La reacción internacional a la invasión ha sido severa, e incluye amplias sanciones que han hecho caer el rublo a mínimos históricos y han dejado a los rusos aislados.

Bari dijo que está preocupada por su prima, cuyo salario en una de las mayores empresas estatales de Rusia se redujo recientemente en un 60%, según Bari. No quiso nombrar la empresa.

“Ella cree que (Rusia) puede cambiar (la producción) a sus propias líneas de producción o conseguir lo que necesite de China”, dijo Bari. “Tengo miedo por ella”.

Después de salir de Moscú en 2018, Sasha y Vitaly, una pareja de unos 30 años que pidió que no se utilizaran sus apellidos por temor sobre la seguridad de su familia, iniciaron un chat de WhatsApp con sus familiares. Hasta hace tres semanas, su contenido eran sobre todo fotos de sus dos hijos pequeños. Estos días, envían noticias y vídeos sobre la invasión rusa de Ucrania.

La madre de Vitaly, que trabaja en el sector sanitario en Moscú, lee las historias que él le envía de fuentes de noticias rusas independientes que se publican en Telegram.

“Ella sacaba el tema de la guerra con sus colegas, y ellos le decían: ‘Tú piensas así porque tu hijo está en Estados Unidos y te ha lavado el cerebro. Por eso no apoyas al presidente Putin'”, dijo Vitaly en una entrevista celebrada en un café de la ciudad de Portland. Según dijo Vitaly, su madre estaba abierta a la idea de ver la invasión de Ucrania como una atrocidad.

Sin embargo, desde que Rusia aprobó la ley sobre la difusión de información, Vitaly dijo que su madre, a petición de su hijo, ha dejado de hablar con sus colegas sobre la guerra, por miedo a que la acusen de difundir falsedades.