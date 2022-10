Los Olivos: incendio consume vivienda que almacenaba productos reciclables

La cantidad de productos reciclados e inflamables que almacenaba una persona de 50 años en su vivienda de dos pisos, habría provocado un fuerte incendio en la urbanización Villa Sol en el distrito de Los Olivos. Según vecinos, esta no es la primera vez que sucedería.

“Todo el incendio se ha provocado por toda la cochinada que él mete en ese domicilio” aseguró una vecina aledaña. Según los bomberos, tener una vivienda con muchos productos reciclables es “una alarma”, indicando que en cada ambiente, tenía 1.20 m de material inflamable.

Los vecinos indican que el dueño es una persona agresiva y que no pueden tratar con él. “Su familia no quiere saber nada, él tiene dos hermanos que lo han dejado abandonado, lo han dejado a su suerte“. También señalaron que la policía no quiere intervenir, porque es “propiedad privada”.

Los residentes declararon que esta no sería la primera vez que la casa se incendia, ya que esto habría sucedido hasta en otras 2 ocasiones. Los hombres de rojo tuvieron que destruir el portón principal para sofocar las llamas que llegaron a afectar otras 2 viviendas.