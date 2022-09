Los Olivos: delincuentes secuestran a conductor, lo golpean, roban su auto y queda endeudado

Momentos de terror vivió un joven taxista cuando fue secuestrado durante más de cinco minutos por dos delincuentes; uno de ellos se hizo pasar como un pasajero y lo tenía todo planificado. Esto ocurrió en Los Olivos.

La víctima reveló que el engañoso pasajero tomó el taxi en la cuadra 2 de la avenida Tomás Valle, en Plaza Norte, y pidió una carrera para la avenida Huandoy, en Los Olivos. Ambos convinieron y empezó el viaje macabro.

“Me hace entrar entre calles y, al momento de llegar al destino, me paga con S/ 50, yo le comento que no tenía sencillo y que si tiene yape, que me yapeara, el chico baja y se va a la primera tienda para asencillar, al no conseguir sencillo, se va a la segunda tienda, y me pide que le siga, yo retrocedo el carro y avanzo con él”, declaró a Latina Noticias.

El hombre que va a la tercera tienda, nuevamente vuelve y le dice al conductor que no tiene sencillo; es en ese momento cuando el cómplice aparece al lado del conductor —un hombre trigueño, de aproximadamente 50 años—, quien le apunta el arma en el estómago.

“El chico me cogoteó, me pasó por atrás y el que esperaba se puso de conductor y me dieron vueltas y vueltas tras cuadras, yo pedía por mi vida que no me maten, que se lleven todo, he estado secuestrado como más de cinco minutos, se dan vueltas por aquí, por allá y me pegaron, me tiraron con la cacha de la pistola y estaba ensangrentado y me botaron y en ese momento traté de correr y pedir ayuda. ver si había una moto, un mototaxi, pero no había nada”, añadió.

Endeudado con el banco

El taxista asegura que el auto lo compró hace 15 días, pues venía dedicándose durante 5 años haciendo taxi con carro alquilado y este año se presentó la oportunidad de tener el suyo propio. Por eso, solicitó un préstamo de S/ 26 000.

Quería tener su propia herramienta de trabajo para “salir de la pobreza”, dice y ahora se quedó sin material de trabajo y endeudado con el banco. En ese sentido, exigió a la Policía Nacional y al Ministerio Público que hagan justicia.