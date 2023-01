Los Olivos: delincuente se hizo pasar por falso pasajero para robar mototaxi

Un sujeto fue capturado por los serenazgos del distrito de Los Olivos, cuando acababa de asaltar a un mototaxista. El delincuente amenazó a la víctima, indicando que junto a otras personas, lo mataría.

Los serenazgos lo interceptaron rápidamente, luego de que el agraviado pidiera ayuda a las autoridades. En su poder encontraron un canguro con las ganancias del día de la víctima y también su teléfono celular.

“El señor había subido como pasajero. En este cruce de acá (cerca de un parque zonal en Los Olivos), me ha estado amenazando. Me ha quitado mis ganancias y me quiso robar la moto”, declaró el agraviado.

Según el mototaxista, durante las amenazas, el hombre metió su mano dentro del un canguro, simulando tener en su propiedad un arma de fuego. “Me que iba a llamar a su gente para matarme“.

La víctima pidió apoyo a los serenos del distrito, quienes lograron detenerlo a tiempo y trasladarlo a la comisaría donde se sentó la denuncia. El delincuente le prometió a los policías no volver a delinquir. “Ya no va a haber otra”.