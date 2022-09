Villa María del Triunfo: hombre llega por primera vez a Lima y desaparece

Un hombre de la tercera edad se encuentra desaparecido desde la mañana del viernes 16 de septiembre, cuando salió del negocio de uno de sus hijos, una maderera ubicada en la avenida Nicolás De Piérola, en Villa María del Triunfo, con rumbo desconocido.

Desde aquel día, los miembros de una familia se reúnen todas las noches, demandando el apoyo de las autoridades para encontrar a Víctor Emiliano Ascensios Shimate, quien llegó a Lima por primera vez desde Satipo el jueves 10 de septiembre para celebrar su cumpleaños.

Aquella mañana, Ascensios salió de la maderera y fue visto por última vez recorriendo la avenida Pachacútec. Las cámaras de seguridad lo captan caminando hasta dos cuadras, vistiendo un chullo, una casaca azul, pantalón plomo y zapatillas.

“´Él está desorientado, no sabe dónde va, ni cómo se llaman las calles. No sabe leer ni escribir; pero si le preguntan su nombre, él te va a decir ‘Víctor Emiliano Ascensios'”, expresó Juan Carlos, su hijo, quien también denunció la pobre respuesta de la Policía Nacional.

“El día que fui a poner un conocimiento de que desapareció, lo primero que me preguntaron fue si sufría de algo. Mi padre no sufre de nada, le dije todo y no me atendieron”, relató Ascensios sobre su experiencia con los efectivos de la comisaría de Villa María.

El hijo del adulto mayor afirmó que también puso una denuncia en la dependencia policial de Tablada de Lurín y en Pachacamac; pero, lamentablemente, el hombre no aparece. Para cualquier tipo de información que conduzca a hallar su paradero, puede comunicarse a los números 938 440 101 y 966 581 562.

Loreto: avioneta se despista cuando estaba por despegar

Una avioneta se despistó cuando trataba de despegar del aeródromo de la localidad de San Antonio del Estrecho en Putumayo (Loreto). En consecuencia, uno de los 17 pasajeros que estaban a bordo falleció.

La avioneta de placa OB-2152, de la empresa SAETA, fue a parar contra unas plantaciones de aguaje y estuvo a punto de terminar en un río. De acuerdo a algunos testigos del accidente, a las llantas le salieron humo cuando intentaba alzar vuelo y, al parecer, se despistó por el exceso de peso.