Tongo falleció a los 65 años: esposa e hija confirmaron su deceso

Abelardo Gutiérrez Alanya, conocido en el mundo artístico peruano e internacional como Tongo, falleció este viernes 11 de marzo a los 65 años. El cantante venía afrontando un duro momento de salud a causa de la diabetes que lo aquejaba durante muchos años.

Mediante su cuenta de Facebook, Gladys Lupinta, su esposa y miembro de su grupo musical, informó sobre el deceso del autor de ‘La Pituca’ y otros hits. Cabe indicar que Tongo se encontraba internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

“Para siempre en mi corazón adorado esposo, compañero de toda una vida, tengo que aceptar tu partida aunque se me parta el alma, descansa en paz esposo mío Abelardo Gutiérrez Alanya TONGO“, escribió la también cantante.

En tanto, Cynthia Gutiérrez, su hija, también lamentó el deceso del artista en sus redes sociales. Durante la jornada, había dado a conocer a sus seguidores sobre la cancelación de sus compromisos, a causa del grave estado en el que se encontraba su padre.

“Las personas especiales nunca mueren permanecen en nuestros corazones y memoria, fuiste un gran padre, el mejor, llenaste de alegría a muchas personas, jamás serás olvidado, ahora es momento que vueles alto y cantes allá arriba en el cielo, yo lo haré desde aquí por ti, te amamos por siempre papito”, manifestó.

¿QUIÉN FUE TONGO?

La voz y ocurrencias de Tongo acompañaron a los peruanos y peruanas por varios años. Gutiérrez se lanzó a la música en 1981, con su grupo Imaginación, con quienes produjo ‘Sufre, peruano, sufre’ y ‘La pituca’, el hit que más destacó en su carrera.

Con el paso de los años, Tongo se orientó a crear su propia versión de reconocidas canciones en diversos géneros, lo que le llevó a su contenido a llegar a varios países. Así, el artista parodió a grupos como The Beatles, Linkin Park, System of a Down; entre otros.