Susel Paredes denunciará a Patricia Chirinos por comentarios contra Betssy Chávez

Susel Paredes, congresista de la República por el Partido Morado, informó que denunciará a Patricia Chirinos ante la Comisión de Ética por las frases que la tercera vicepresidenta del Legislativo tuvo a manera de burla en contra la Betssy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.

“Hay cantidad de congresistas con sobrepeso, hay cantidades, hombres y mujeres ¿y nos vamos a referir a sus aspectos personales, del físico, para debatir ideas? ¿A qué nivel hemos llegado? Eso no puede pasar en el Congreso”, expresó Paredes a los medios de comunicación a su salida del Parlamento.

“O elevamos el nivel del debate o la gente nos seguirá rechazando, encima yo me he sentido aludida, no necesito hablar del físico para debatir ideas”, sentenció.

Como se recuerda, durante el debate de interpelación a la titular del MTPE ante el Pleno el último jueves, Chirinos hizo referencia, mientras leía su discurso, a lo “fácil que es para la ministra Betssy Chávez llenarse la boca diciendo que está del lado de los trabajadores cuando en realidad los empuja a la formalidad y el empleo. Esta ministra no solo tiene apetito de poder, tiene hambre de fama y reconocimiento (…)”.