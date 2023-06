Sujeto agrede a serena e intenta darse a la fuga

En San Miguel, un hombre agredió físicamente a una mujer del serenazgo por no dejarlo dormir en el parque. El video registrado por la propia trabajadora municipal muestra como el sujeto reacciona, de manera violenta, luego de pedirle que abandone el lugar.

“Estoy enfermo, me duelen los pies. No me moleste”, le grita el hombre desde el suelo tras ser abordado por la agente municipal.

Ante esta indignante respuesta, la mujer insiste en su pedido de abandonar el lugar. “Entonces vaya a su casa a descansar”, le responde. Luego de unos largos segundos de tensión, el hombre se levanta de su sitio y procede a empujar a la trabajadora municipal.

SERENAZGOS CAPTURAN AL AGRESOR

Tras el terrible ataque, el sujeto intentó escapar por el boulevard Mantaro, ubicado dentro de las inmediaciones del centro comercial Plaza San Miguel; sin embargo, los serenos lograron capturarlo.

Cabe resaltar que el hombre fue trasladado a la comisaría del distrito. En tanto, la trabajadora municipal señaló que recibió golpes en las piernas, por lo que procedió a emitir la denuncia respectiva.