Sobrina de mexicana desaparecida desmiente versión de Juan Pablo Villafuerte

La sobrina de Blanca Arellano, la ciudadana mexicana extraviada en Huacho negó las recientes versiones de Juan Pablo Villafuerte, el principal sospechoso de su desaparición. La mujer había llegado a nuestro país para encontrarse con el sujeto, con quien había establecido una relación a distancia.

Karla Arellano utilizó sus redes sociales para pedir apoyo y ubicar a su tía. No obstante, también publicó la conversación más reciente que tuvo con Villafuerte, el estudiante de medicina que logró convencer a Blanca de venir a nuestro país.

“Fue muy cortante en el primer mensaje, a mi me empezó a generar un temor, una incertidumbre más. Al principio me dijo que se fue hace unos días. ‘Bueno dime exactamente que dia'”, refirió la sobrina sobre la conversación que sostuvo con Villafuerte vía Facebook.

En los chats, Villafuerte afirmó que no sabía nada de la ciudadana extranjera hace varios días y que decidió irse por mutuo acuerdo porque “se aburrió” de él. Además, aseveró que el chip del celular de Blanca “posiblemente dejó de funcionar”. Posteriormente, le envió una captura del diálogo que sostuvo con su tía, donde supuestamente se despiden.

Los familiares de la desaparecida empezaron a sospechar del peruano, quien se negó a dar más información de la mujer y cortar comunicación con sus parientes. “Cuando yo le cuestiono, le digo: ‘dame la dirección de donde mi tía vivía sola’, él no me la quiso dar”, sostuvo Karla.

VILLAFUERTE CAE EN CONTRADICCIONES

No obstante, luego de haber aceptado que mantuvo una relación con Blanca Arellano, Juan Pablo Villafuerte comenzó a caer en contradicciones y ofreció una versión totalmente distinta. Él empezó a afirmar que Blanca era una indigente con problemas mentales a la que ayudó.

“Mi tía, antes de ir a su viaje, vendió cosas, vendió su coche, eran más de 100.000 pesos. No había manera de que ella no podía solventar un viaje como turista en Perú no puede ser una indigente”, refirió Arellano. El sujeto se presentó en la Dirincri de Huacho para rendir su manifestación.