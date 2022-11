SNRTV califica de “misóginas” las declaraciones de Aníbal Torres contra Sol Carreño

La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) se pronunció sobre las recientes declaraciones del premier Aníbal Torres y rechazó los agravios contra la periodista de América Televisión, Sol Carreño. La entidad calificó de “misóginas” las palabras del titular de la PCM.

“Lamentamos que durante una actividad oficial, el jefe del gabinete, en presencia del presidente de la República y de algunos miembros del gabinete, haya agraviado a una periodista de manera personal haciendo alusión a su condición de madre, esposa e hija”, precisaron en un comunicado.

La entidad también remarcó que las declaraciones “no hacen más que socavar nuestra democracia y el estado de derecho”. Asimismo, resaltaron que el Ejecutivo está optando por el ataque, la división y la polarización en el país, en vez de “rendir cuentas”.

“Instamos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a rechazar de manera enfática las declaraciones del premier. El Gobierno y sus autoridades deben respetar los principios de libertad de expresión y de prensa, principios constituyentes de un estado democrático”, manifestaron.

¿QUÉ DIJO ANÍBAL TORRES?

El presidente del Consejo de Ministros participó en una reunión con representantes de Huancavelica en Palacio de Gobierno. En dicha cita, hizo referencia a la difusión de un reportaje sobre una carretera no asfaltada en dicha región, aprovechando en pronunciarse contra la periodista.

“Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”, aseveró.

Lejos de disculparse por sus declaraciones, el jefe de gabinete afirmó que sus palabras buscaban criticar “el sesgo ideológico” de dicho canal. “No es ético tergiversar mis declaraciones con el único fin de atacar. Nuestro gobierno reafirma su lucha contra toda forma de machismo y discriminación”, refirió.