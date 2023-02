SJL: 60.000 pacientes se quedaron sin citas por clausura de centro de salud

Un total de 60.000 personas que se atendían en el Policlínico Municipal de San Juan de Lurigancho se quedaron sin cita médica, luego de la decisión del propio municipio de clausurar este centro de salud, dejando en el aire a cientos de pacientes.

La comuna de SJL precisó que la decisión contra el policlínico se dio por no acatar disposiciones de seguridad, las cuales ponían en riesgo la salud de los pacientes. No obstante, la misma ha dejado a varias familias en la incertidumbre, pues no sabe para qué fechas se aplazarán las citas.

Pedro Quispe, vocero administrativo del policlínico, indicó que la observación que realizó la municipalidad se relaciona con la falta de permiso para el uso de rayos X. Sin embargo, apuntó que este es un permiso con el que afirman contar.

En tanto, Miguel Berríos, director médico del centro, sostuvo que se atenderá por vía telefónica a quienes ameriten asistencia. Para quienes requieran procedimientos más específicos, las citas se reprogramarán dependiendo de la autorización municipal para la reapertura.

De acuerdo a la administración del policlínico, la observaciones que señaló municipalidad ya se subsanaron. Por ello, se encuentran a la espera de la visita municipal para que se retome la atención de sus pacientes en los próximos días.

MÁS DE 10.000 BALONES DE OXÍGENO ALMACENADOS

Punto Final reveló que el Proyecto Especial Legado almacena en un sótano de la Villa Panamericana más de 10.000 balones de oxígeno que se compraron durante la pandemia de la COVID-19 en el Perú; no obstante, estos nunca se usaron.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), los cilindros no se pudieron utilizar a raíz de ciertas observaciones técnicas; sin embargo, desde la entidad encargada de la compra, aseveran que los suministros sí cuentan con certificación internacional.