Señora salva de morir por caída de árbol en Comas

Una mujer salvó de milagro de morir al caer un árbol frente a la puerta de su casa, ubicada en el Parque Emancipación Norte, en Comas.

La señora Beatriz Martínez comentó que, junto a sus vecinos, ha alertado a las autoridades municipales para que le den mantenimiento a los árboles del parque, el cual tiene una antigüedad de 50 años.

“Estoy agradecida a Dios. Es un milagro. El árbol me iba a caer encima. Estaba en la puerta de mi casa junto a dos vecinas y algo me decía que ingresara. Apenas entré, se cayó el árbol. Ya habíamos alertado a la Municipalidad que ese árbol se iba a caer. Cuando corría mucho viento, se ladeaba”, remarcó la señora.

MOTIVOS Y CONSECUENCIAS DE LA CAÍDA DEL ÁRBOL

Pero no solo eso. Al momento de caer, el árbol movió uno de los postes de la cuadra, el cual ha quedado muy cerca de una de las ventanas de la vivienda de Beatriz Martínez.

Otra vecina reveló, con documentos en mano, que desde febrero están solicitando a la Municipalidad de Comas que les den mantenimiento a los árboles del parque. Ella señaló que hay 4 árboles más que están en las mismas condiciones.

“Vienen a regar solo una vez al mes. Dicen que no hay agua, que no hay personal. Con nuestros propios medios regamos. Ahora el pozo que nosotros mismos construimos se ha malogrado, porque desde la Municipalidad no lo usan”, relató otra vecina.