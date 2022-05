Senamhi registró temperatura de 9.7 grados en Lima, la más baja en 59 años

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) registró la madrugada de este lunes 30 de mayo una temperatura nocturna mínima de 9.7 °C en Lima Este. La entidad precisó que estos números se reportaron en su estación ubicada en La Molina.

Los valores, según Senamhi, no se registraban en la capital desde mayo de 1963, hace 59 años. A través de sus redes sociales, también precisaron que continuará el descenso de la temperatura nocturna en la costa norte y centro, en regiones como Lima, Piura e Ica.

“El lunes 30 de mayo se prevén temperaturas mínimas entre 15° C y 17° C para Piura, entre 13° C y 16° C para Lambayeque, entre 13° C a 15° C para La Libertad, entre 12° C y 15° C para Ancash y Lima; y entre 7° C a 11° C para Ica”, indicaron en un comunicado.

Respecto a la capital, precisaron que se esperan temperaturas bajas durante la madrugada, conforme al aviso de descenso de estas en la costa norte y centro. Sus estaciones en La Molina y Jesús María registraron temperaturas entre 10.1 °C y 14.2 °C, respectivamente.