¿Se puede aumentar anualmente el sueldo mínimo?

En su presentación ante la Comisión de Trabajo del Congreso, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Alejandro Salas, dio a conocer la intención del Gobierno de presentar una propuesta para aumentar la remuneración mínima vital (RMV) en el Perú, que actualmente es de S/ 1.025, de forma anual.

Al respecto, Paola Del Carpio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), remarcó que a gran parte de los 18 millones de peruanos dentro del mercado laboral no les afectaría directamente esta medida, debido a que se encuentran trabajando en la informalidad o están desempleados.

“Si fueran 100 personas (en el mercado laboral), 78 estarían desempleadas o en la informalidad. A estas personas no les afecta directamente el sueldo mínimo, porque ellos no siguen toda la normativa laboral (…), se encuentran en la desprotección, no tienen beneficios laborales”, explicó en Latina Noticias.

Del Carpio precisó que a cuatro de cada 100 personas son a quienes les afectaría el incremento de la RMV , pues son trabajadores formales que, en la actualidad, ganan menos de 1.100 soles. “No es una medida que arregla las vulnerabilidades del mercado laboral”, indicó.

Asimismo, la economista recordó que los ingresos de los trabajadores también dependen de su nivel de productividad con los recursos que le otorga su empleador. Al respecto, indicó que en el país existe mucha diferencia entre la productividad de trabajadores en ciertas regiones.

“No es ni bueno ni malo aumentar el salario mínimo, sino que este debe responder a criterios técnicos (…) Es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo y se acordó en el Consejo Nacional de Trabajo, tener una metodología más técnica para definir constantemente los niveles adecuados”, añadió.

¿Cuál es la productividad de los trabajadores en Perú?

Según un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2021, la productividad de los trabajadores peruanos es menor si se compara a las cifras de países de la región como Chile, Colombia, Argentina y México.

“Si todos producimos polos con el mismo número de trabajadores y recursos, en Perú, los trabajadores generarían cinco polos. En México sería ocho, en Chile y Argentina, doce, y en Colombia, seis. Un chileno termina produciendo lo que más de dos peruanos logra”, precisó Del Carpio.