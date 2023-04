Se agrava crisis humanitaria de migrantes en frontera sur del Perú

Se agrava la crisis humanitaria en la Línea de la Concordia, en la frontera entre Perú y Chile. El aumento de los controles en ambos países ha dejado a decenas de migrantes indocumentados en el limbo.

Luego de conocer el problema de los migrantes ilegales que duermen en plazas y parques de Tacna al ser impedidos de ingresar a Chile por nuestra frontera, la Policía envió un contingente para sumarse al control del tránsito a los migrantes ilegales a nuestro país. Es así que, de pronto, decenas de venezolanos, colombianos y haitianos se quedaron varados en la Línea de la Concordia, literalmente en medio de los dos países.

“Estamos desde las 5 am, no nos dejan pasar ni a Perú ni a Chile. Nos queremos regresar a nuestro país”, dice uno de los migrantes afectados por esta situación.

Situación de los migrantes en el sur del Perú

La Línea de la Concordia queda exactamente entre los complejos chilenos de Chacayuca y el complejo peruano de Santa Rosa, donde bajo un sol abrasador adultos y alrededor de 200 niños que no cuentan con pasaportes ni documentos buscan entrar a alguno de los dos países.

“Migraciones no nos deja pasar porque no tenemos papeles. Por favor, queremos pase para seguir el viaje. Los niños no han comido y hay más de 200 niños”, reclamó otro de lo afectados.

Ante este impedimento, los migrantes venezolanos, en su mayoría indocumentados, solicitaron a la Policía solo considerar un puente de acceso al Perú para luego retornar a su país al sentir que se quedan sin oportunidades laborales.

Estas medidas se tomaron luego del llamado que hicieron las autoridades de Tacna a la Policía al notar que había aumentado la inseguridad ciudadana y la mendicidad ante la gran cantidad de migrantes indocumentados que se quedaban varados en esa ciudad, al no poder ingresar a Chile. Incluso, se les había encontrado armas blancas en medio de varios operativos.