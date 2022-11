San Martín de Porres: sicarios asesinan a joven y graban crimen

Dos sicarios acabaron con la vida de un hombre en la urbanización Brisas de Santa Rosa, en San Martín de Porres. Según testigos, los asesinos llegaron a la zona a bordo de una moto y esperaron a que la víctima salga de su casa para acribillarlo.

“Estaba comprando el pan, ahí bajaron y se fueron a velocidad, la moto vino, se paró frente a él y dos balazos le tiraron”, explicó una de las vecinas de la zona. En tanto, otra testigo afirmó que la víctima rogó a los delincuentes que no lo mataran.

“Vieron que estaba vivo, porque él no caía, estaba bien fuerte. ‘No me mates por favor’, decía, y le dieron un tercer balazos porque el hombre no caía”, indicó. Incluso, los malhechores grabaron el momento de la ejecución que dejó en shock a los vecinos.

Momentos después, cuando las autoridades llegaron a la zona, los familiares del fallecido se mostraron distantes con ellos, así como con los medios de comunicación. Asimismo, habrían retirado el celular que la víctima llevaba dentro de uno de sus bolsillos.

Cabe indicar que los residentes de la urbanización Brisas de Santa Rosa han colocado cámaras de seguridad en sus casas debido a la creciente ola de inseguridad. Sin embargo, afirman que los delincuentes han llegado a disparar contra sus fachadas para evitar que entreguen imágenes a la Policía.

Según las primeras investigaciones, se sospecha que, por la modalidad del crimen, el móvil se debería a un ajuste de cuentas. Los peritos de Criminalística encontraron cuatro casquillos en el lugar. Finalmente, el cadáver del hombre fue llevado a la Morgue de Lima.

CAPTURAN A ROBACELULARES EN SMP

Son numerosos los robos que se vienen registrando a toda en hora en varios distritos, todos bajo la misma modalidad. En la urbanización El Pacífico, en San Martín de Porres, un sujeto arrebató el celular a una joven; no obstante, los vecinos lograron detenerlo y llevarlo a la comisaría.

En tanto, en el Callao, dos sujetos en moto llegaron al conjunto habitacional Santa Rosa. Mientras uno de ellos esperaba, el otro perseguía a su víctima: una mujer que hablaba por celular mientras paseaba a su mascota. Pese a que la mujer se percató, el ladrón pudo arrebatarle su equipo.