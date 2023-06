Revalida tu licencia de conducir antes de que venza. Conoce cómo hacerlo

Están al límite. Un total de 156,513 conductores circulan por las calles de todas las ciudades del país con licencias de conducir que están por vencer en 2023. Esta información, proporcionada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), refleja la posibilidad de que los trámites de revalidación se realicen a última hora.

En efecto, la principal recomendación para los conductores de vehículos es iniciar el trámite respectivo con anticipación. Con ello se busca evitar aglomeraciones y demoras en cada una de las sedes.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA REVALIDAR LA LICENCIA DE CONDUCIR?

En primer lugar, para renovar la licencia de conducir, es necesario aprobar un examen médico en cualquiera de los establecimientos autorizados por el MTC. Puedes conocer cuáles son ingresando al siguiente enlace: [(https://rec.mtc.gob.pe/LicenciaConducir/ArCentroMedicoConfiguracion/)].

Para renovar la licencia A-I en Lima, el solicitante deberá realizar el pago por derecho de trámite en el Banco de la Nación. También se puede cancelar a través de págalo.pe. El costo de la licencia electrónica es de S/ 6.70, utilizando el código 1601, y el costo de la licencia física es de S/ 14.70, utilizando el código 1602.

En el caso de los ciudadanos que residen en regiones, las tasas de pago y los trámites se realizan de acuerdo a lo establecido por cada gobierno regional.

En cuanto a las personas que cuentan con licencias profesionales para conducir taxis, buses y camiones, deberán cumplir con exámenes médicos y de conocimientos. Este último requisito no se aplica si el conductor no tiene faltas graves o muy graves en su historial. Si ya has cumplido con el trámite, el gobierno regional cobrará las tasas correspondientes para emitir el brevete virtual o físico.

Es importante tener en cuenta que conducir un vehículo con el brevete vencido se considera una falta muy grave, que se sanciona con una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Además, de una suma adicional por cada mes transcurrido desde la fecha de vencimiento. Las multas van desde los S/ 207.50 hasta los S/ 2850, y se impone una inhabilitación para conducir durante un año. ¡Evita las multas!”