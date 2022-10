Renuncia procurador del Estado por presuntos nexos con ‘Lunarejo’

El recientemente designado procurador general del Estado, Javier León Mancisidor, dejó el cargo a solo tres días de asumir el cargo, alegando razones personales. Luego de su elección, fue señalado por presuntos nexos con el narcotraficante ‘Lunarejo’.

En diálogo con la prensa, León afirmó que su alejamiento se da “por decisión familiar” y descartó cualquier tipo de falta de capacidad e idoneidad para ejercer el puesto. Asimismo, dio a conocer la trayectoria por la que fue elegido en el cargo por el Gobierno de Pedro Castillo.

“Tengo 20 años en el ejercicio profesional, he trabajado en la Procuraduría de Terrorismo casi cinco años, he participado en juicios como el de la cúpula de Sendero Luminoso y Abimael Guzmán. No es un tema de capacidad, simplemente, mi familia ha sido bastante afectada con esta situación”, remarcó.

Asimismo, rechazó cualquier tipo de vinculación con Fernando Zevallos González, narcotraficante que cumple una condena de 20 años de prisión desde 2005 por tráfico de drogas. “No he tenido, no tengo y no tendré un vínculo con él”, aseveró.