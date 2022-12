Raúl Noblecilla sobre golpe de Estado: “No asesoré ni aconsejé esa decisión política”

El exviceministro de gobernanza territorial, Raúl Noblecilla, negó haber participado en la decisión del vacado presidente Pedro Castillo de cerrar el Congreso. El exfuncionario acudió a la Fiscalía a responder en el marco de la investigación contra el exjefe de Estado.

“En verdad, yo no asesoré ni aconsejé esa decisión política. Yo me vengo a enterar por radio mientras me dirigía a la PCM y debo admitir que fue una sorpresa para mí, como para muchos”, indicó el asesor del parlamentario Guillermo Bermejo.

Para Noblecilla, las razones que empujaron a Castillo Terrones a cerrar el Congreso y decretar un fallido Gobierno de Emergencia Nacional se debería a una serie de amenazas que habría recibido “en cuanto a detenciones contra él y su núcleo familiar”.

Quien también declaró sobre si tuvo injerencia o no en el mensaje de Castillo fue Luis Mendieta, exjefe del gabinete técnico, quien también llegó hasta la sede del Ministerio Público. Él arremetió contra un medio local por mencionarlo como uno de los que elaboró el texto.

Tanto Noblecilla como Mendieta fueron convocados por la Fiscalía para declarar en calidad de testigos por las diligencias contra Pedro Castillo. El expresidente se encuentra detenido desde el miércoles 7 de diciembre, acusado de los presuntos delitos de conspiración y rebelión.

ANÍBAL TORRES PASARÁ A LA CLANDESTINIDAD

El exjefe del gabinete de Ministros, Aníbal Torres, anunció su decisión de pasar a la clandestinidad ante las investigaciones del Ministerio Público. Además, volvió a criticar el trabajo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En su cuenta de Twitter, Torres Vásquez mencionó que Benavides le abrió investigación “sin razón” por los presuntos delitos de organización criminal y perturbación a la justicia. Ahora, a esta carpeta se adhiere otra denuncia por rebelión y otros delitos.