Rafael López Aliaga renuncia a su remuneración como alcalde de Lima

El actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dio a conocer que renunciará al sueldo que le corresponde por ejercer dicho cargo durante el periodo 2023-2026. Mediante una carta, el burgomaestre comunicó la decisión a José Danós Ordoñez, secretario general del Concejo Metropolitano.

“En mi calidad de alcalde metropolitano de Lima, renuncio a cualquier tipo de estipendio,durante la presente gestión 2023-2026”, se lee en la misiva, compartida a través de la cuenta de Twitter de la Municipalidad de Lima este martes 17 de enero.

En la carta, el líder de Renovación Popular sostiene a que esta decisión responde a su “compromiso para con la población más necesitada de nuestra ciudad”. Afirma que esta debe reflejarse, necesariamente, “en un accionar inmediato y concreto”.

En diálogo para Latina Noticias, durante la campaña rumbo al sillón municipal, López Aliaga expresó que renunciar a su sueldo era una de sus promesas. Agregó que esperaba recibir un monto simbólico, pues aseveró que “no le interesaba la plata”.

“He entrado para servir a mi pueblo, yo no quiero cobrar un sueldo, quiero cobrar algo simbólico, diez soles para que no me saquen de carrera electoral. No me interesa la plata, me interesa trabajar para el pueblo y la política, que está tan mal vista en nuestro país, rescatar su concepto”, declaró a Latina.

ABSUELVEN A LÓPEZ ALIAGA

Rafael López Aliaga fue absuelto por el Poder Judicial de la denuncia por difamación agravada, la cual interpuso su excontendor rumbo al sillón municipal, Daniel Urresti, por acusarlo de ser responsable de la muerte del periodista Hugo Bustíos.

La Corte Superior de Justicia de Lima también declaró infundado el pago de S/ 34 millones que exigía el exministro del Interior en la querella. Esta se presentó en mayo de 2022, en la que también pedía un año y ocho meses de pena efectiva.