Rafael López Aliaga: Fiscalía inicia procedimiento por mostrar cédula de votación

El Ministerio Público anunció que la Fiscalía de Prevención del Delito ha derivado a la Fiscalía Penal de Miraflores las actas que configurarían en el delito de publicidad ilegal. Esto ocurre luego de que el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, mostró su cédula de sufragio ante la prensa.

“El fiscal de Prevención del Delito, Josías Castrillón, derivó a la Fiscalía Penal de Miraflores las actas respectivas por la presunta comisión del delito de Publicidad Ilegal del Sentido del Voto, conforme al art 358 del Código Penal, que habría cometido el candidato Rafael López”, precisaron en un tuit.

Asimismo, en atención a la denuncia hecha por el aspirante al sillón municipal, se remitieron copias al mismo despacho. El empresario afirmó, frente a cámaras, que el logo de su partido no se mostraba con claridad en las cartillas para emitir el voto.

“La ‘R’ está despintada, todo el resto está bien, no es el logo. El inconveniente ha sido que el logo se encuentra despintado. He llamado a la Fiscalía para que tome nota y foto de la ocurrencia porque el logo nuestro está despintado como para que no se note”, expresó.

Cabe indicar que esta no sería la primera vez que López Aliaga habría infringido la norma electoral. En las elecciones de 2021, el entonces candidato a la presidencia de la República acudió a su centro de votación usando una gorra alusiva a su partido.

Daniel Urresti desestima reclamo de Rafael López Aliaga

Daniel Urresti, candidato al sillón municipal, cuestionó el reclamo de Rafael López Aliaga, quien denunció que al momento de emitir su voto, encontró mal impreso el logo de su partido, lo cual, según estimó, podría llevar al error a sus simpatizantes. No obstante, para el exministro del Interior, este acto podría considerarse como una publicidad.

“Cómo puedes confiar en un candidato que no cumple con la ley, que se vale de ardides para sacar ventaja, eso no es justo. Él ha mostrado la célula ante las cámaras y está tratando de llamar la atención, o sea, está haciendo campaña en este momento”, manifestó Urresti en Latina Noticias.