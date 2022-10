Rafael López Aliaga descarta reunirse con Pedro Castillo: “Es estructuralmente imposible”

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, indicó que es “estructuralmente imposible” que se reúna con el presidente Pedro Castillo. El virtual alcalde de Lima Metropolitana también volvió a criticar el manejo del actual Gobierno y le pidió al actual mandatario que deje el cargo.

“Yo le pediría al señor Castillo que renuncie de una vez, por el bien del Perú. He recorrido la capital más de diez veces, la gente no está comiendo. Si vendían 100, ahorita venden 40 o 30. El daño es la falta de confianza, si no hay confianza, no hay inversión”, expresó el empresario.

Asimismo, emplazó al mandatario a “buscar asilo” en otro país para que no se le persiga y “deje al Perú en paz”. Añadió que espera que la oposición pueda conseguir un candidato de consenso ante una posible renuncia; pero descartó que sea él el elegido.

“Yo no voy a postular a la presidencia, les aviso, no me lo pregunten más, lo he dicho siempre. Tenemos que pensar en el Perú, voy a culminar mi mandato”, indicó el virtual burgomaestre, quien anteriormente había anunciado su intención de renunciar la alcaldía y postular a la presidencia.

En tanto, también se dirigió a su contendor político en la recta final de la elección municipal, Daniel Urresti. López Aliaga afirmó que espera contar con el candidato de Podemos Perú durante su gestión, sobre todo en temas de seguridad, pues aseveró que es su especialidad.

Por otro lado, desestimó las denuncias pendientes del exministro del Interior en su contra. “Yo estoy en son de paz, si él quiere seguir con eso, está loco. Yo estoy en son de amor. Ahora, manco no soy, tengo la espada de San Miguel en la mano”, advirtió.

Resultados oficiales de la ONPE al 97.595%

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue presentando los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Al 97.595% de actas contabilizadas, está casi definido quién será el alcalde de Lima Metropolitana para el periodo 2023-2026.

Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, será el próximo burgomaestre capitalino, al alcanzar un 29.244%. En el segundo puesto aparece Daniel Urresti, de Podemos Perú, con 24.864%, mientras que George Forsyth, quedó relegado al tercer lugar, con 20.459%