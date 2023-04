Rafael López Aliaga defiende pedido para que militares salgan a las calles

Recientemente, Rafael López Aliaga pidió al Ministerio de Defensa (Mindef) que los militares apoyen a la Policía Nacional y el Serenazgo en el patrullaje de las calles de Lima Metropolitana. El alcalde capitalino precisó que ellos no harían labores de patrullaje.

“Que el Ejército, las Fuerzas Armadas en general, tengan un rol disuasivo. Únicamente reemplacen a los policías que hacen proteccion de bienes nacionales o de lugares estratégicos, que nos liberen el 30 o 40% de policías que están paralizados”, sostuvo.

El burgomaestre también se refirió a la extradición de Sergio Tarache y condenó que no se haya expulsado de Colombia al feminicida. Frente a ello, remarcó que coincide con el ministro de Educación, Óscar Becerra, para implementar la pena de muerte y salir de la CIDH.

“Es una corte, por ejemplo, que nos prohíbe defendernos de casos tan graves como un feminicida que flagrantemente quema a una dama peruana. Ese señor, en mi opinión, merece pena de muerte”, afirmó en conferencia de prensa.

Según su versión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos “no permite la defensa” en casos graves como el mencionado anteriormente. Asimismo, defendió que la pena de muerte se aplique en casos de abuso sexual a menores y en contra de políticos corruptos.

ÓSCAR BECERRA DEFIENDE CRÍTICAS A CIDH

Lejos de mostrarse arrepentido por sus polémicas declaraciones, el ministro de Educación, Óscar Becerra, se reafirmó en sus palabras a favor de aplicar la pena de muerte en el Perú y la salida de nuestro país de la CIDH.

“No importa lo que digamos, a nuestros enemigos les va a parecer mal (…) Entérense de una vez, no me voy a disfrazar, no voy a mentir para caerle bien a alguien, voy a seguir diciendo lo que pienso y creo que es bueno, y si a alguien no le gusta, lo siento mucho”, sentenció.