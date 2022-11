Presidente Pedro Castillo y José Williams no acudieron a Consejo de Estado

Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, convocó al Consejo de Estado el último sábado, con el fin de reunir al presidente Pedro Castillo y al titular de la Mesa Directiva del Congreso, José Williams Zapata. No obstante, ninguno de los dos acudió.

En la cita, estuvieron presentes el contralor general de la República, Nelson Shack; el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila; y la defensora del Pueblo, Eliana Revollar. Junto a ellos, Barrios acordó emitir un comunicado.

“Invocamos al presidente de la República a que convoque a todos los poderes del Estado y órganos constitucionalmente autónomos para promover un espacio de diálogo que permitan lograr acuerdos mínimos y la paz social”, señaló Barrios.

La titular del PJ lleva meses solicitando la realización de este consejo para tratar cuatro puntos. Estos son la garantía de la gobernabilidad democrática, la lucha contra la corrupción, vigencia y garantía de los derechos fundamentales y la estabilidad y desarrollo económico.

“Es un espacio de diálogo en el que pretendemos garantizar de que todo lo que vaya a ocurrir sea dentro de los cauce de la democracia, de la constitucionalidad”, indicó Eliana Revollar, quien lamentó la ausencia de Castillo y Williams.

WILLIAMS COMUNICÓ SU INASISTENCIA

Horas antes de la reunión, Williams Zapata anunció que no acudiría, debido a que la premura de la citación no le permitió consultar su participación con la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces. Por su parte, el mandatario no explicó su ausencia.

Patricia Benavides, fiscal de la Nación, tampoco acudió a esta importante reunión. Mediante un comunicado, explicó que su presencia podría comprometer la investigación que su despacho viene realizando al presidente Castillo.