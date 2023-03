Precio del pollo a la brasa aumentaría y empresarios analizan disminuir su tamaño

El aumento del precio del pollo preocupa a consumidores y familias, pues esta vez la crisis podría alcanzar a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía peruana y que goza de gran reconocimiento internacional: el pollo a la brasa.

El incremento sería hasta un 30% debido al rebrote de la gripe aviar, un virus que infecta principalmente a las aves. Según el Sernamp, desde el inicio de la emergencia, se han detectado al menos 63.000 aves muertas en ocho áreas naturales protegidas.

En ese sentido, los empresarios ya están analizando medidas para amortiguar el impacto. Hugo Chumpitaz, gerente de Marketing de la pollería Rockys, una de las más reconocidas en nuestro país, precisó que se podría alzar los precios o disminuir el tamaño del pollo.

“Lo que estamos planificando es: o alza de precios o disminuir el tamaño del pollo. Estamos haciendo mejoras operativas en las máquinas freidoras de papas para que consuman menos aceites y disminuir nuestros costos”, manifestó para Latina Noticias.

COMENSALES MUESTRAN SU FASTIDIO

Representantes de otras pollerías también se mostraron preocupados por el inminente alza. Pese a ello, señalaron que buscarán alternativas para no perjudicar al cliente; no obstante, temen que llegue el momento en que no quede de otra que subir el precio.

Los comensales consultados en locales del Cercado de Lima donde ofrecen este plato bandera mostraron su disgusto por esta situación. Al igual que muchos empresarios, ellos aguardan que la crisis no continúe.

De acuerdo al Instituto de Estadística e Informática (INEI), entre los factores que también ocasionan el aumento del precio del pollo a la brasa, también se ha registrado un alza en los pollos eviscerados, al igual que en los aceites y grasas.