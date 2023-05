PPK: Poder Judicial anula acusación fiscal de 35 años contra expresidente

El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, anuló la acusación del Equipo Especial Lava Jato que solicita 35 años de prisión para el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

Así, el Poder Judicial declaró fundada la tutela de derechos que presentó la defensa del exmandatario, con lo cual se declaró nulo todo lo actuado en el proceso que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos, volviendo a etapa de investigación preparatoria.

Con esta resolución, el Ministerio Público deberá llevar a cabo una nueva pericia financiero contable “conforme el procedimiento establecido”, así como las diligencias pendientes, en las cuales deberá participar la defensa de Kuczynski Godard.

Cabe recordar que la Fiscalía acusa a PPK por presuntamente haber conformado una organización criminal que recibió más de 12 millones de dólares de la constructora Odebrecht y otras empresas, por medio de consultorías, entre 2001 y 2016.

PPK: CONDENA DE 35 SIGNIFICARÍA LA MUERTE

En diálogo con Punto Final el último domingo, el expresidente se refirió a la solicitud fiscal y aseguró que “no se ha dejado terminar la investigación”. “Los peritajes que nuestra parte iba a presentar, no nos han dado la oportunidad, aquí se han festinado trámites de debido proceso”, mencionó.

Tras ello, afirmó que ser sentenciado a 35 años por los delitos que la Fiscalía le imputa significaría “la muerte”. Además, consideró como “una locura” el señalamiento del Equipo Especial Lava Jato.

“Han agarrado algunos ingresos que sí he recibido y otros ingresos que no he recibido. Han hecho una suma de todo y han agitado esto frente a los medios y después han dicho ‘yo me voy, yo quiero ser juez’. ¿Qué país es este?”, expresó.