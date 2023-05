PPK: “No voy a usar mi edad para evadir las investigaciones”

El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se pronunció luego del pedido de 35 años de prisión que el Ministerio Público solicitó en su contra, pues habría participado en una organización criminal que recibió dinero de Odebrecht y otras constructoras.

En diálogo con la prensa, el exmandatario, a quien se acusa de aceptar 12 millones de dólares de las mencionadas compañías, consideró la solicitud de cárcel como excesiva y pidió a la justicia peruana a ser objetiva y hacer cumplir las leyes.

“La matemática es muy simple, 85 más 35 es 120, eso es muerte. Yo no voy a usar mi edad para evadir las investigaciones; pero sí le pido a todo el sistema de justicia que sea objetivo y se ciña a las leyes”, manifestó PPK.

“TOLEDO NO ME HA INVOLUCRADO”

De acuerdo a una investigación revelada en Punto Final, Alejandro Toledo señaló ante el fiscal José Domingo Pérez que cuando PPK fue ministro de Economía tenía un rol fundamental en Proinversión. Por ello, llevó a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata a Palacio de Gobierno.

“El señor Toledo no me ha involucrado, ha dicho que piensa que yo coordiné junto con su secretario general en Palacio una reunión. Eso ocurrió hace 20 años, yo no lo voy a discutir. Yo la verdad es que no lo recuerdo muy bien; pero fue en la Sala Grau”, expresó.

Luego de la incautación de sus propiedades, Kuczynski Godard aseveró que está asumiendo los gastos de su abogado con sus ingresos del Banco Mundial, en donde laboró hace 50 años y de su pensión como exmandatario.

“Con esta incautación de mi mueble en Cieneguilla, lo han vandalizado, destruido y eso será objeto de acusaciones penales por negligencia”, señaló. A PPK se le imputa el recibo de dineros para proyectos Trasvase de Olmos, Rutas de Lima, Transportadora de Gas del Perú e IIRSA Sur 2 y 3.