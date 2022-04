Sigrid Bazán sobre inamovilidad ciudadana: “Va a afectar a los trabajadores que en breve madrugarán para sus actividades diarias”

La congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, se pronunció sobre el Mensaje a la Nación que emitió el presidente Pedro Castillo este lunes en el que informó que por acuerdo del Consejo de Ministros se decreta la inamovilidad ciudadana en Lima y Callao para este martes 5 de abril.

“Señor presidente, siendo prácticamente la media noche, no hace sentido una medida inacatable, que no responde solución alguna y que más bien va a afectar a todos los trabajadores que en breve madrugarán para sus actividades diarias. Soluciones de fondo y no anuncios de madrugada”, se puede leer en el mensaje que publicó la congresista en su cuenta de Twitter.

Según explicó el mandatario en su breve Mensaje a la Nación, la inamovilidad ciudadana empezará a las 2:00 am y que se prolongará hasta las 11:59 pm del martes.

“Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo del libre tránsito en los accesos a Lima y Callao, y en aras de restablecer el orden interno, el Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia. Se ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2:00 am hasta las 11:59 pm del martes 5 de abril”, dijo el Presidente de la República.