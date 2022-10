“Perú Decide 2022”: Latina Televisión ofrecerá cobertura especial por Elecciones Regionales y Municipales

Este domingo 2 de octubre, Latina Televisión ofrecerá una cobertura extraordinaria, con motivo de llevar la más completa información sobre la jornada electoral donde se elegirán a las próximas autoridades regionales y municipales para el periodo 2023-2026.

La jornada periodística de “Perú Decide” iniciará desde las 5:00 a.m. con el “Desayuno Electoral”, donde Lorena Álvarez y Martin Ripel acompañarán el desayuno de los candidatos a la alcaldía de Lima y las familias peruanas. A las 7:00 a.m. “Se abren urnas”, Mónica Delta y Pedro Tenorio informarán cómo se instalan las aulas y mesas de votación, junto a los enviados especiales.

Santiago Gomez, en una comisión especial, viajará a Cajamarca para seguir de cerca todos los detalles de la llegada del presidente Pedro Castillo Terrones a su local de votación, donde cumplirá su derecho de sufragio. Por otro lado, la Combi Electoral, característica de sus coberturas especiales en “Perú Decide”, recorrerá las calles de Lima.

Luego a las 10:00 a.m. Fátima Aguilar y Checho Ibarra nos acompañarán a votar en una edición especial “Elige Bien”, seguirán todos los incidentes de las votaciones desde cada punto del país. Inmediatamente después, “Reporte Semanal” con la conducción de Maritere Braschi y Antonio Muñoz, conductor de “Latina Noticias Trujillo”. Desde las 4:00 p.m. se realizará el sondeo de boca de urna en el “Cierre de ánforas” y a las 5:00 p.m. se iniciará el “Conteo de votos”.

Para culminar la cobertura continúan los programas dominicales “Punto Final” 8:00 p.m. con la conducción de Mónica Delta y “Sin Medias Tintas”, a las 10 p.m., liderado por el periodista Christian Hudtwalker.

Desde muy temprano el equipo de Latina Televisión contará con un gran despliegue humano, más de 400 colaboradores del canal; entre corresponsales, enviados especiales y equipo técnico, desde distintos puntos, cubriendo locales de votación, colegios universidades y lugares de interés para los ciudadanos, con el fin de acompañar e informar con todo lo que deben saber en esta fiesta electoral.

Todo el profesionalismo, credibilidad y reputación del equipo de Latina Noticias se verá reflejado, una vez más, en esta fiesta democrática 2022.

Programación 2 de octubre:

● 5:00 a.m: Desayuno electoral

● 7:00 a.m: Se abren urnas

● 10:00 a.m: Elige Bien

● 1:00 p.m: Reporte Semanal

● 4:00 p.m: Cierre de ánforas

● 5:00 p.m: Conteo de votos

● 8:00 p.m: Punto Final

● 10:00 p.m: Sin Medias Tintas