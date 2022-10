PNP: Hasta 18 vehículos se roban por día en Lima Metropolitana

De 15 a 18 vehículos por día son robados en Lima Metropolitana, según ha reportado la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove). La mayor incidencia de estos asaltos se da en Lima Norte, seguido por Lima Sur.

Recientemente, una cámara de seguridad captó la modalidad que los delincuentes usan para robar las autopartes de los autos en Magdalena. En un carro negro, se estacionan delante de su objetivo; pero son intervenidos por un agente de serenazgo, quien pese a su valeroso esfuerzo no pudo evitar el hurto, pues dispararon contra él.

Según el jefe de la Diprove, coronel PNP José Zavala, en los distritos del Cono Norte y Sur, como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Independencia, Comas; se viene dando el robo de accesorios, pues los delincuentes aprovechan que el vehículo está estacionado.

Una vez dan con su objetivo, usan una herramienta denominada “peine” para abrir la puerta. De acuerdo a la Policía, los autos que más se roban son modelos del año 2017 en adelante, pues las autopartes de estas unidades son las más pedidas en el mercado negro.

Asimismo, no se quedan atrás los robos de vehículos con el fin de extorsionar a sus dueños. Los malhechores no suelen devolver el auto, pese al pago de la víctima, por lo que las autoridades exhortan a los ciudadanos y ciudadanas víctimas de esta modalidad que no accedan a las exigencias de los ladrones y denuncien ante la PNP.

Callao: delincuentes disparan a policía para robarle su arma

Un grupo de asaltantes sembró el terror a un agente policial, quien en su día libre regresaba a su casa luego de estar en una reunión con amigos. Él intentó huir; sin embargo, los delincuentes dispararon contra él para robarle su arma de reglamento.

Alrededor de las cuatro de la madrugada, el suboficial Luis Ángel Rojas de 25 años retornaba a su vivienda, cuando se percató que un grupo de personas lo venían siguiendo. Al ver que buscaban acorralarlo, quiso defenderse; sin embargo, uno de ellos logró dispararle una bala que impactaría en su pecho.