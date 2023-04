Piura: damnificada viral en TikTok hace desesperado pedido de ayuda

Noemí Huapaya tiene más de 2 millones de seguidores en TikTok. Ella ganó popularidad al hacerse viral varios de sus videos en los que da a conocer la realidad del Asentamiento Humano 13 de Noviembre, en Piura.

Tal como ella relata, el lugar está bajo el agua. La situación es tan dura, que ha tenido que enviar a sus hijos a casa de su suegra. Lejos de la alegría que muestra en sus videos, ella lanzó un desesperado pedido de ayuda a las autoridades.

“Estoy agradecida con las personas que han compartido mis videos, ya que de alguna manera teníamos que hacernos escuchar. Necesitamos ayuda mediante motobombas, cisternas y relleno. Desde el viernes pasado nadie viene de la Municipalidad. En su padrón no figuramos ni siquiera como zona afectada”, reveló.

Tiktoker se quiebra al contar la realidad en Piura

Ella no pudo evitar quebrarse al relatar el duro momento que vive en Piura. “Extraño a mis hijos. Yo no me voy porque donde mi suegra no hay espacio. No puedo seguir exponiendo a mis hijos permaneciendo conmigo. Ayer han robado a la espalda de mi casa. Lo poco que nos queda se están llevando los rateros. No hay cómo sacar las cosas. Mi perro se murió de una infección”, dijo entre lágrimas.