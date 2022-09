Peruano crea buscador de internet en 109 idiomas, incluidos el quechua y aymara

Un joven peruano, de apenas 19 años, ha creado una importante herramienta, con la que busca aportar a que estudiantes de primaria, secundaria y universidades en el mundo naveguen por internet sin ningún tipo de limitación por el idioma en el que se expresan.

Héctor Díaz Gómez es estudiante de quinto ciclo en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), becado gracias al programa Beca 18. A su corta edad, desarrolló Konlap, proyecto con el que aplicó al programa Microsoft for Startups y obtuvo un financiamiento de 150.000 dólares.

“Es la realización de un sueño, uno de tantos; pero uno muy importante. Me permite personalmente ayudar a las personas que no tienen tanto acceso a la información, simplemente por el hecho de no haber tenido la oportunidad de haber aprendido otro idioma”, expresó Díaz en diálogo con Latina Noticias.

Según cuenta el estudiante, eligió Konlap para este proyecto debido, a que es el nombre con el que se conocía a la Fortaleza de Kuélap en la antigüedad. El sitio arqueológico está ubicado en la región Amazonas, de donde Héctor proviene.

Konlap está disponible hasta en 109 idiomas, incluidos el quechua y aymara, lenguas nativas del Perú y maternas de un 15% de peruanos. Díaz cuenta que, pese a estudiar Economía, aprendió de idiomas y programación de forma autodidacta, lo que le permitió desarrollar el programa.

¿Cómo funciona Konlap?

En Konlap, el usuario puede navegar en los idiomas que ofrece la plataforma y luego traducir las páginas que han resultado de la búsqueda, ya sea al español o al que la persona entienda. “Puedes escribir en quechua y seleccionar el idioma en el que quieres buscar”, señaló.

Con este proyecto, Héctor busca ayudar al país en aspectos principalmente tecnológicos. “Aprendiendo economía, me he dado cuenta que con la tecnología se pueden hacer muchas cosas, sin la necesidad de tantos recursos económicos”, relató.

Ahora, el joven estudiante debe continuar implementando más detalles y viajar al extranjero para reunirse con representantes de grandes universidades, además de economistas que lo ayuden a recibir fondos para su proyecto. Por el momento, continúa con sus estudios en la PUCP.