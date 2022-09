Perú Libre afirma que pago de sueldo de Vladimir Cerrón “se sustenta frente a asedio judicial”

El partido Perú Libre se pronunció luego de que se diera a conocer que Vladimir Cerrón, su secretario general, recibió durante los meses de marzo, abril y mayo; un sueldo de 12.500 soles, dinero que provino del financiamiento público directo de la ONPE.

Por ello, la organización política respondió a esta revelación e indicó que la remuneración para el exgobernador regional de Junín está autorizada por su Comité Ejecutivo Nacional y también era de pleno conocimiento de la bancada en el Congreso.

“Remuneración del secretario general es autorizado por el CEN y de pleno conocimiento de la bancada. Decisión se sustenta frente al bloqueo laboral, asedio judicial, bloqueo financiero, permanencia en esta ciudad, trabajo a dedicación exclusiva en la organización política”, indicaron en su cuenta de Twitter.

Anteriormente, el propio Cerrón se manifestó sobre este tema, alegando “no conocer a nadie que no viva del Estado”. Cabe indicar que el monto que la ONPE entregó a Perú Libre asciende a S/ 1 075 000. Por los tres meses, Cerrón recibió un total de S/ 37.500.

“No conozco a nadie que no viva del Estado, ni el que se crea más privado que nadie. Los medios dicen te pago con ‘mis impuestos’, como si uno no pagara impuestos y quizá más de los que critican. La hipocresía funciona en los incautos, pero no para los entendidos”, aseveró el líder de Perú Libre.

ONPE abrirá investigación por mal uso de fondos públicos

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, rechazó los actos irregulares e informó que abrirán investigaciones para los casos de Somos Perú, Renovación Popular y Perú Libre. Todos ellos habrían utilizado los recursos públicos para beneficiar a terceros y a los líderes de sus agrupaciones.

“Se ha detectado que algunas organizaciones políticas habrían utilizado este financiamiento para fines diferentes a los señalados por la Ley de Organizaciones Políticas, por lo que nos encontramos en investigaciones previas para la verificación”, manifestó el funcionario.