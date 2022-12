Pedro Castillo ofrece pronunciamiento a horas de debatirse tercera moción de vacancia

El presidente Pedro Castillo se pronunció este martes 6 de diciembre, un día antes del debate de la tercera moción de vacancia que se presentó en el Congreso. Una vez más, el mandatario reiteró su inocencia y afirmó que desde el inicio de su gestión, el Parlamento ha querido retirarlo del cargo.

“Mañana afrontaré una tercera moción de vacancia basada en dichos de terceros que, para rebajar sus penas por los presuntos actos cometidos, abusando de mi confianza, intentan involucrarme sin pruebas. Esta noche ratifico que jamás le he robado un solo sol a mi patria”, manifestó el mandatario.

El jefe de Estado aseveró ser un hombre “honesto” que está pagando errores “por su inexperiencia”. Sin confirmar su asistencia al Pleno durante el debate de este miércoles, indicó que ejercerán su derecho a la defensa ante el Legislativo.

“En estas horas importantes para el país, pido tranquilidad y calma, porque estoy convencido que los actores políticos se harán responsables de que sus decisiones no generen más inestabilidad en el Perú, que nos exige diálogos y consensos. Esta es nuestra voluntad”, manifestó.

MENSAJE COMPLETO DE PEDRO CASTILLO

“Hermanos y hermanas del Perú de todas las sangres, muy buenas noches. A horas de debatirse en el Congreso de la República una nueva moción de vacancia en mi contra, me presento ante ustedes, queridos compatriotas, a quienes me debo, para ratificar una vez más que no soy corrupto, ni mancharía jamás el buen apellido de mis honestos y ejemplares padres que, como millones de peruanos, trabajan de sol a sol para construir honestamente un futuro para sus familias.

A lo largo de los 17 meses que lleva mi gestión, cierto sector del Parlamento tuvo como único punto en su agenda vacarme del cargo, porque nunca aceptaron los resultados de una elección que ustedes, estimados peruanos y peruanas, definieron con su voto en las urnas. Mañana, afrontaré una tercera moción de vacancia, basada en dichos de terceros que, para rebajar sus penas por los presuntos actos cometidos, abusando de mi confianza, intentan involucrarme sin pruebas.

Esta noche, ratifico que jamás le he robado un solo sol a mi patria, ni ayer no hoy ni nunca. Soy honesto, un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia; pero que nunca ha cometido delito alguno, de los terceros, que se encargue la justicia, yo estaré aquí al frente y dando la cara para decirles la única verdad que existe: no soy corrupto y lo ratificare siempre, porque a pesar de lo que dice un exfuncionario para involucrarme con un hecho que ha sido desmentido por un importante medio de comunicación, nunca traicionaría a un pueblo que clama unidad de sus autoridades para salir adelante

Mañana, ante el Parlamento, ejerceremos el derecho a la defensa que la Constitución nos confiere, porque soy respetuoso de los procesos y no de los atropellos de los que soy victima. Quiero reiterar desde Palacio de Gobierno que soy un demócrata que respeta la Constitución, la instituciones, el debido proceso, el estado de derecho y el equilibrio de poderes. Yo seguiré trabajando incansablemente para seguir impulsando la reactivación y el crecimiento económico para llegar hasta el último rincón del país, con obras y desarrollo que generen la igualdad que tanto anhelamos.

En estas horas importantes para el país, pido tranquilidad y calma, porque estoy convencido que los actores políticos se harán responsables de que sus decisiones no generen más inestabilidad en el Perú, que nos exige diálogos y consensos. Esta es nuestra voluntad. Buenas noches”.