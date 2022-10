Pedro Castillo: “No podemos perder el tiempo en enfrentamientos absurdos”

El presidente Pedro Castillo cuestionó el trabajo que vienen realizando el Poder Judicial y el Ministerio Público, en referencia a la investigación en su contra por presuntamente ser el líder de una organización criminal, junto con su familia y entorno cercano.

“Y cuando hablamos de actos corrupción, queremos destrabar las obras, preguntamos: ¿en dónde están entonces los jueces? ¿Dónde están los fiscales? ¿Dónde están esas personas que dicen amar al país?”, manifestó el jefe de Estado desde Cusco.

La crítica de Castillo Terrones ocurre luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional en su contra. Asimismo, un juzgado de investigación preparatoria ordenó comparecencia con restricciones para su esposa, Lilia Paredes.

“Démosle una mirada al país, no miremos otra cosa. Seamos respetuosos de la voluntad popular de los pueblos (…) Las brechas sociales y las necesidades son aún enormes y no podemos perder el tiempo en enfrentamientos absurdos y en discusiones estériles que no conducen a nada”, refirió.

El mandatario estuvo en la región para la firma de la adenda que reactivará la construcción del nuevo hospital Sergio Bernales. Al mediodía, llegó a un restaurante campestre, hecho que no pasó desapercibido para los comensales, quienes le manifestaron su desaprobación.

BENJI ESPINOZA: “NO HAY NINGUNA PRUEBA CONTRA EL PRESIDENTE”

El abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, aseveró que, hasta el momento, no existen pruebas contra el mandatario en la investigación por el presunto delito de investigación criminal en su contra, sino que existen elementos de convicción que llevaron a la Fiscalía a presentar la denuncia constitucional.

“No hay ninguna prueba contra el presidente Castillo, porque la ley dice que la prueba es únicamente producida en el juicio y nunca antes. Lo que hay es un conjunto de elementos de convicción que han llevado a la Fiscalía a decir: ‘Voy a buscar que el Congreso me autorice para formalizar la investigación’”, sostuvo.