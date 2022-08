Pedro Castillo afirma que acusaciones de corrupción contra su familia son “un show mediático”

El presidente de la República, Pedro Castillo, calificó como “un show mediático” las recientes detenciones del Ministerio Público que involucran a su cuñada, Yenifer Paredes, quien se entregó a la justicia el último miércoles. El jefe de Estado afirmó que “no lo van a doblegar”.

En un extenso mensaje en su cuenta de Twitter, en donde anunció una serie de medidas de su Gobierno, el mandatario aprovechó para responder a las acusaciones realizadas en su contra desde la Fiscalía y el Congreso, quien aprobó el informe que recomienda suspenderlo por cinco años.

“Me acusan falsamente de haber traicionado a la patria. No se dan cuenta que en la práctica los que nos acusan, son los que traicionan a la patria. Nos acusan de tantas cosas, sin pruebas. No les ha gustado que trabajemos con el pueblo, el maestro, el campesino”, escribió.

“Ya pasó más de un año y no hay pruebas, solo supuestos. Sigan con su agenda mediática, nosotros seguiremos trabajando por el Perú (…) Sé que sacarán de todo para seguir golpeando a mi familia, a mis padres, hermanos, es parte de la lucha, pero no me van a doblegar”, añadió el presidente.